أفضل سعر لدايو نوبيرا 2 في مصر

بدأ تصدير السيارة دايو نوبيرا للمرة الأولى في الأسواق عام 1997، واستمرت الشركة الكورية في تطوير مواصفات السيارة الداخلية أو الخارجية، مما مكنها من تحقيق مبيعات قوية في العديد من الدول النامية وخاصة الدول العربية.

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

دايو نوبيرا موديل 2001

مواصفات السيارة دايو نوبيرا موديل 2001

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

قياسات وأبعاد السيارة دايو نوبيرا موديل 2001

الطول الكلي: 4.260 متر

العرض الكلي: 1720 متر

الارتفاع الكلي: 1430 متر

ووزن السيارة: 1220 متر

دايو نوبيرا موديل 2001

أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 "مستعملة"

يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.