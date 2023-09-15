بعد فرنسا.. هذه الدول تستعد لـ حظر iPhone 12

حذر المنظمون في بلجيكا وألمانيا وهولندا من أن الحظر الذي فرضته فرنسا على مبيعات هواتف iPhone 12 بسبب مخاوف الإشعاع قد يكون له آثار على مستوى أوروبا

وبعد قرار الحظر الذي فرضته فرنسا على هواتف iPhone 12، أعلنت بلجيكا أنها ستقوم بدورها بمراجعة المخاطر الإشعاعية لأجهزة آبل أيضا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، اعترضت شركة آبل Apple على النتائج الفرنسية وذكرت أن هاتف iPhone 12 يتوافق مع معايير الإشعاع.

ووفقا لتقرير وكالة "رويترز"، قال نائب وزير الاقتصاد الرقمي البلجيكي، إنه سيطلب من هيئة تنظيم الاتصالات تحليل هاتف iPhone 12، ويأتي هذا الطلب بعد أن أمرت فرنسا بحظر أجهزة آبل بسبب انتهاك حدود التعرض للإشعاع، وتعرض مستخدميها لمخاطر صحية محتملة مرتبطة بها.

فرنسا تحظر مبيعات آيفون 12

فرضت وكالة مراقبة الإشعاع الفرنسية، الوكالة الوطنية للترددات (ANFR)، حظرا على مبيعات هاتف iPhone 12 التابع لشركة آبل الأمريكية، جاء ذلك بعد أن أظهرت الاختبارات أن الهاتف الذكي انتهك حدود الإشعاع الأوروبية، ووجدت ANFR أن iPhone 12 يصدر موجات راديو أكثر مما هو مسموح به، مما قد يسبب ضررا للمستخدمين.

وقال ماتيو ميشيل وزير الدولة للشؤون الرقمية، أمس الخميس، “إنها مسؤوليتي ضمان سلامة جميع المواطنين”، لذا أمر الوكالة التنظيمية بالدولة بتحليل المخاطر المحتملة لهذا الهاتف، كما طلب من الهيئة التنظيمية مراجعة جميع هواتف آبل المحمولة والأجهزة التي تصنعها الشركة، ويقول إنه سيراجع النتائج لاحقا وستواجه المنتجات من العلامات التجارية الأخرى هذه الاختبارات أيضا.

وردا على هذه الإدعاءات، قالت شركة آبل يوم الأربعاء، إن هاتف iPhone 12 قد تم اعتماده من قبل العديد من الوكالات الدولية، وتدعي الشركة أيضا أن منتجاتها تمتثل لجميع لوائح ومعايير SAR المعمول بها في جميع أنحاء العالم.

وحتي ظهور النتائج الفعلية، علقت فرنسا مبيعات iPhone 12 حتى تحل شركة آبل مشكلات الإشعاع التي تم اكتشافها في اختبارين هذا الأسبوع، مما يزيد من احتمال فرض المزيد من الحظر على الجهاز في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخدمة العامة الفيدرالية للصحة العامة في بلجيكا أنها ستراجع مخاطر الإشعاع الخاصة بجهاز iPhone 12 بعد الحظر الذي فرضته فرنسا، وسيتم إجراء المراجعة من قبل هيئة الحماية من الإشعاع البلجيكية (FANC-ARP)، والتي ستقوم باختبار مستويات الإشعاع في iPhone 12 ومقارنتها بالحدود القانونية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

رد الدول الأخرى على حظر فرنسا لـ آيفون 12

كما صرح المكتب الفيدرالي الألماني للحماية من الإشعاع (BfS) أنه سيتحقق من مستويات الإشعاع الخاصة بجهاز iPhone 12 ومقارنتها بالحدود القانونية التي حددها الاتحاد الأوروبي، وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية أيضا أنها ستتحقق من مستويات الإشعاع الخاصة بجهاز iPhone 12.

وقالت هيئة تنظيم الشبكات الألمانية BNetzA أيضًا إنها قد تبدأ إجراءات مماثلة، وأكدت على إنها على اتصال وثيق بالسلطات الفرنسية، وقالت الهيئة التنظيمية الرقمية الهولندية أيضا إنها تحقق في الأمر وستطلب تفسيرا من شركة آبل.