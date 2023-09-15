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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. تأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدوري.. وموعد جديد للقاء

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بشكل رسمي، تأجيل مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ويفتتح الموسم الجديد 2023/2024، من مسابقة الدوري الممتاز مواجهاته الاثنين المقبل، في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

وفي بيان رسمي أصدرته رابطة الأندية المحترفة، على جميع حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مواعيد مباريات الدوري الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوقعت قرعة الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، الأهلي في ضيافة الزمالك في لقاء القمة الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وفي البيان الذي أصدرته الرابطة، أعلنت تأجيل لقاء القمة، لموعد غير محدد، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

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موعد جديد لقمة الأهلي والزمالك 

 

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ان رابطة الأندية المحترفة قررت تأجيل مباراة القمة من الجولة العاشرة في شهر ديسمبر 2023 ليتم اقامتها يوم 15 فبراير 2024

وحددت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي على ملعب استاد القاهرة يوم 15 فبراير 2024 في تمام الساعة 7 مساء. 

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