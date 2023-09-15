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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الصالون البرلماني الأول في دمياط

الصالون البرلمانى
الصالون البرلمانى

انطلقت فعاليات الصالون البرلماني الأول في محافظة دمياط لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بمركز شباب ميت الخولي، حيث شارك مركز شباب كفر الشناوي "إدارة فارسكور"، تنفيذ الصالون البرلماني لأعضاء برلمان الشباب والطلائع المقام بمركز شباب ميت الخولي بحضور مديري إدارة البرلمان والتعليم للمدني ودارة الزرقا وأعضاء مجلس النواب والكوادر البرلمانية وأعضاء محاكاة مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.
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الصالون البرلماني دار حول عدد من المحاور الاستراتيجية أبرزها: "أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية في تنمية المجتمع، المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "داخل نطاق المحافظة، وكذا المشروعات الخدمية والإنشائية داخل دمياط، تفعيل المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية، دور المرأة في النهوض بالمجتمع، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب وتعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل، تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

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دمياط الشباب والرياضة الطلائع والشباب التنمية الشاملة المبادرات الرئاسية القيادات الشعبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الخدمية محافظة دمياط

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