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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح مدرسة دمياط الجديدة الثانوية الفندقية المشتركة بنظام الثلاث سنوات

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

وافقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على فتح مدرسة دمياط الجديدة الثانوية الفندقية المشتركة بنظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية للعام الدراسي 2023 /2024.

هذا وقد أعلنت محافظ دمياط على إدراج المدرسة بالتنسيق العام للمحافظة وقبول طلبة الشهادة الإعداداية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 بمجموع (235) درجة على نظام الجدارات.

ومن جانبها فقد وجهة الدكتورة "منال عوض " تعليماتها لمديرية التربية والتعليم بدمياط بالبدء الفوري لتوفير ما يلزم المدرسة من أعضاء هيئة تدريس بمختلف التخصصات وإدارة مدرسية وجهاز إداري وجهاز مخوني وما يلزم المدرسة من كوادر معاونة لتشغيلها كونها إنشاء جديد .

ومن الجدير بالذكر أن موافقة المحافظة جاءت طبقاً للقرار الوزاري رقم (171) لسنة 2023 بشأن إنشاء مدرسة دمياط الجديدة الثانوية الفندقية المشتركة بنظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية للعام الدراسي 2023 /2024 ، على أن يمنح الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفندقية ،وتضم المدرسة عدة برامج منها (فني طاهي - فني مضيف - فني مشرف غرف - فني باريستا) ،ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء برامج جديدة أو إلغاء بارمج قائمة وفقاً لإحتياجات سوق العمل .

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