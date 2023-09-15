15 حلقة .. غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2024

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن استعدادها لموسم رمضان 2024، وذلك بعد نجاح مسلسل تلت التلاتة الذى قدمته فى رمضان الماضي.



وأكدت غادة فى تصريحات تلفزيونية أنها تعاقدت على مسلسل مكون من 15 حلقة لرمضان 2024، مع كاتب كبير رفضت ذكر أسمه مؤكدة أنه سوف يكون مفاجأة العمل.



وحول تفضيلها مسلسلات ذات الـ15 حلقة أكدت غادة خلال لقائها أنه لا يوجد سينارست فى هذا الفترة يستطع كتابة مسلسل مكون من 30 حلقة وتكون جميع أحداثه مشوقة، لابد من المط والتطويل، لذلك قررت تكرار تجربة مسلسلات الـ15 حلقة حتى تكون جميع أحداثها مشوقة لدى الجمهور.





وعرض لغادة عبد الرازق يوم الأربعاء الماضي أولى حلقات مسلسل حدث بالفعل ، وهي “ تحت الحزام ” ، التى تقوم ببطولتها بجانب خالد أنور.

وكتب المخرج هشام الرشيدي بالتزامن مع عرض أولى الحلقات : بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، أول حلقات مسلسل حدث بالفعل يوم 13 سبتمبر.

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبدالرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.