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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. مرسوم رئاسي هام بشأن الدرك الوطني

تبون
تبون


 
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا نشره العدد الأخير من الجريدة الرسمية يقضي بتوسيع  مهام الدرك الوطني وتنظيمه. 

ونص المرسوم الرئاسي؛ علي تكليف الدرك الوطني، بالسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الإدارية و السهر على إعادة الأمن والنظام العموميين واستتبابهما، طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

كما تضمنت التكليفات المــســاهــمــة في تــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــة الــوطنية للأمن الغذائي و المــســاهــمة في الــوقــاية المــرورية ومكافحة الأمن المروري، و المساهمة في حماية النقاط الحساسة، والمساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى، و تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية”.

 

كما نصت التكليفات علي سهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على: المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، و القيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن، و ممارسة عمل وقائي وقمعي وذلك طبقا لــلــتشريــع والتنظيم الساري المفعول، وكذا جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الــذيــن يشكــلــون تــهــديــداً على الأمــن وتــبــلـيـغـهـا إلى السلـطـات المؤهلة، وكذا جمع وتحليل المـعلومات والمعطيـات المرتبطة، لا سيما بالأمن الغذائي والصحي و الطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة، بجانب  المــشــاركــة في اقــتــراح عــنــاصــر الاســتراتيجية الوطنية للأمن”.

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