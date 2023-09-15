وزير الطيران الليبي: فرق البحث والأنقاذ يسابقون الزمن في الوصول للعالقين

قال وزير الطيران بالحكومة الليبية المكلفة هشام شكيوات، اليوم الجمعة، أن فرق البحث والإنقاذ والبحث يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين.

وأضاف وزير الطيران هشام شكيوات، نعاني من قلة فرق الإنقاذ على الأرض، مضيفاً أنه من المهم وصول فرق إغاثة دولية بأسرع وقت إلى درنة.

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 38640 مشردا في المناطق الأكثر نكبة بالعاصفة دانيال شمال شرقي ليبيا.

وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت، إن أكثر من 5000 شخص في عداد القتلى، كما تم تسجيل إجمالي 3922 وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية.

أكد الصليب الأحمر أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في المناطق المنكوبة، لا سيما في درنة، التي تضم نحو 100 ألف نسمة، والتي انهار فيها سدان، ما فاقم من هول المأساة ورفع عدد القتلى.