رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات الكثيرمن الجدل فقد ظهرت به العديد من الصيحات تتصاعد بعد العثور على رضيعة وجدت ملقاة تحت التراب، ولا يزال الحبل السُري متدلياً منها.

انقسم بعض رواد السوشيال ليؤكد البعض أن مقطع الفيديو يوثق نجاة الرضيعة وذلك من تحت الأنقاض في إحدى القرى المغربية التي ضربها الزلزال السبت الماضي.

فيما قام بعض الليبيين بنشر المشهد على أنه لحظة العثور على الرضيعة حية بعد أيام من السيول التي قامت بإغراق الشرق الليبي.

وزعمت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي شاركت المقطع أن الأم قد وضعت الطفلة خلال الفيضانات، إلا أن كافة تلك الادعاءات غير دقيقة والبعض أكد أن ذلك المقطع يعود للحظة العثور على الطفلة حديثة الولادة في عام 2019 في الجزائر.