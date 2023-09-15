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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيضان وزلزال وإعصار نار .. ٣ كوارث تضرب إندونيسا في أسبوع

صدى البلد

الكوارث الطبيعية تفرض نفسها دائمًا علي إندونيسيا بسبب موقعها من حزام الزلازل، والذي يسمي بالحزام الناري، لأنه يضم أكثر من 450 بركانًا، ويحدث فيه أكثر من 80% من الزلازل في العالم نتيجة الحركة المستمرة للصفائح في هذه المنطقة.


 

ذكر مركز الأبحاث الألماني للجيولوجيا أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية يوم السبت. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.


 

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن هذا الزلزال ليست لديه القدرة على التسبب في حدوث تسونامي. وسبق أنت سبب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها في عام 2018 في حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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