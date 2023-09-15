بسبب الأطفال .. الاتحاد الأوروبي يغرّم تيك توك 345 مليون يورو

غرمت هيئة مراقبة البيانات الايرلندية منصة تيك توك TikTok مبلغ 345 مليون يورو أي ما يعادل 296 مليون جنيه إسترليني بعد فتح تحقيق يتعلق بكيفية معالجة منصة التواصل الاجتماعي لبيانات الأطفال.

تم فرض الغرامة على شركة تيك توك TikTok Technology Limited (TTL) التابعة لشركة "بايت دانس" من قبل لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) بعد التحقيق في كيفية عمل إعدادات الخصوصية الخاصة بالمنصة والميزات المقدمة في ضوء ما جاء بلوائح وقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

TikTok

فحص تحقيق لجنة حماية البيانات الأيرلندية الأعمار الخاصة بتسجيل الحسابات على تيك توك مع التحقق من العمر كجزء من عملية التسجيل ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال على منصة مشاركة الفيديو المملوكة للصين بين 31 يوليو و31 ديسمبر 2020.

وقالت Tiktok إنها "تختلف بكل احترام" مع مستوى الغرامة المفروضة، معلقة أن ما تقدمه يتعلق بالميزات والإعدادات التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات.

اعتمدت اللجنة الأيرلندية التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها النهائي فيما يتعلق بالنتيجة النهائية للتحقيق مع تيك توك في 1 سبتمبر، ووصف حكم اللجنة كيفية تقدم المستخدمين الأطفال من خلال الاشتراك في منصة TikTok بطريقة يتم فيها تعيين حساباتهم للعامة بشكل افتراضي.

وقالت إن هذا يعني أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها على حسابات تيك توك للمستخدمين الأطفال كانت عامة بشكل افتراضي وتم تمكين التعليقات بشكل عام بشكل افتراضي، مما يعني أن الأطفال من سن 12 إلى 17 تكون بياناتهم ظاهرة لعامة المستخدمين ويمكن لأي شخص التواصل معهم.

في ميزة الاقتران العائلي، قالت لجنة حماية البيانات (DPC) إنه يمكن "إقران" حسابات المستخدمين الأطفال بحسابات غير تابعة للأطفال لم يتم التحقق منها ومن أنها بالفعل لإحدى والدي الطفل، وخلصت في تقريرها أيضا أن المستخدم البالغ في هذه الحالة ومع تفعيل خاصية الإقران لديه القدرة على تمكين الرسائل المباشرة للمستخدمين الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.

أصدرت لجنة حماية البيانات توبيخًا للمنصة الاجتماعية بالإضافة إلى أمر يطلب من تيك توك بجعل نظم الإعدادات متوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي من خلال اتخاذ إجراء محدد في غضون ثلاثة أشهر مع غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو.

وفي بيان، قالت إيلين فوكس، رئيسة قسم الخصوصية في TikTok في أوروبا، إن المنصة "ستواصل تعزيز حماية خصوصية الأطفال والمراهقين".