عمر كمال يوجّه طلبا لـ شيرين على الهواء

عبر المطرب عمر كمال، عن أمنيته بعمل دويتو ، فى منطقة مختلفة عن التى يغنى فيها.

وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلام مابينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم مى البحيرى، قائلا:" بعشق شيرين عبد الوهاب ونفسى يكون بينا دويتو، مع تامر عاشور".

بنت الجيران

وعن تشبيه صوته بالفنان محمد فؤاد، رد عمر كمال قائلا:" دا قبل اغنية بنت الجيران، لكن حاليا عندى لونى الغنائى الخاص، وطريقة غناء محمد فؤاد مختلفة".

وأشار عمر كمال، إلى أن اغنية المهرجانات، قد تتم فى يوم، وبعضها تحتاج إلى موسم كامل، لافتا إلى أن نقابة المهن الموسيقية تساندهم ولا توجد مشاكل.



