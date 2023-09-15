شبه زينهم السماحي.. بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في فيلم "الإسكندراني"

قال المخرج خالد يوسف إن الفنان بيومي فؤاد وافق على المشاركة في فيلم "الإسكندراني" دون قراءة السيناريو موضحا:"قالي انت عاوزني أقرا ورا السيناريست أسامة أنور عكاشة".

وكشف بيومي فؤاد تفاصيل دوره في فيلم الإسكندراني قائلا:" شفت فيه زينهم السماحي.. وبلعب شخصية عم أحمد العوضي وهي شخصية خيرة ولها تأثير كبير في الأحداث".

وأكد المخرج خالد يوسف على أن الفنان أحمد العوضي فاجأه بمستوى ادائه بعد ٣ أيام من التصوير في كواليس فيلمه الإسكندراني.

وأشاد خالد يوسف بأحمد العوضي قائلا:" بنقدم بطل جديد للسينما وفاجئني بآدائه والتزامه خلال الأيام الماضية".

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لفيلم الإسكندراني الذي يخرجه خالد يوسف ويقوم ببطولته أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد وغيرهم.

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، وذلك بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدء أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.