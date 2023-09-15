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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

الاهلي واتحاد الجزائر
الاهلي واتحاد الجزائر

ينتظر جمهور الأهلي انطلاق مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

الاهلي واتحاد الجزائر

لحظة بلحظة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر

ونستعرض لكم لحظة بلحظة في نسخة جديدة من كأس السوبر الإفريقي، المباراة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري، وتعتبر هذه المباراة الأولى التي تُقام في الأراضي السعودية في تاريخ البطولة، وتحديدًا في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

تاريخ الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بكأس إفريقيا

يتمتع النادي الأهلي بتاريخ حافل في كأس أبطال إفريقيا، حيث فاز باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، كما يعتبر الأهلي أكثر الفرق مشاركة في مسابقة السوبر، وهو أيضًا حامل الرقم القياسي بالفوز باللقب 8 مرات.

أما نادي اتحاد العاصمة الجزائري، فهو يشارك في البطولة لأول مرة بعد فوزه بكأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، ويعتبر اتحاد الجزائر ثالث فريق جزائري يشارك في مسابقة السوبر بعد وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي

ستنقل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي 2023 على القنوات المفتوحة مثل قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) والقنوات الرياضية السعودية SSC، وتحظى تلك القنوات بحقوق البث الحصري لنهائي كأس السوبر الأفريقي.

كما سيتم توفير خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري عبر تطبيق بين كونكت ، ويتيح هذا التطبيق للمشتركين في قنوات بي إن سبورتس مشاهدة البث المباشر للمباراة بشكل مدفوع.

الاهلي واتحاد الجزائر 

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 اليوم، وستقام المباراة في ملعب ستاد الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية. يوافق ذلك اليوم الجمعة، الموافق 15 سبتمبر الجاري.

من المقرر أن تبدأ المباراة بين الأهلي واتحاد العاصمة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والسعودية وقطر والكويت ولبنان واليمن والأردن والبحرين وسوريا والعراق.

بالإضافة إلى ذلك، تبدأ المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. 

وفيما يتعلق بالدول الأخرى، تبدأ المباراة في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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