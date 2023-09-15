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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

صدى البلد

فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول القائمة التي تم تسجيلها لخوض مواجهة السوبر الإفريقي، التي ستقام بعد قليل، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب الملك فهد، في مدينة الطائف، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

واستبعد كولر، لاعبه، أحمد عبد القادر، من القائمة التي تم تسجيلها لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بينما يجلس على دكة البدلاء، اللاعبين التالية أسماؤهم:

“مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس”

السويسري مارسيل كولر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مواجهة السوبر الأفريقي اتحاد العاصمة الجزائري أحمد عبدالقادر

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