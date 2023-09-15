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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحدث الجيش الليبي: حذرنا السكان قبل الكارثة| وبعض السلبيين حرضوا الناس ضدنا

المسماري
المسماري

أكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري ان آلاف البيوت غمرتها مياه الفيضانات ومنطقة الجبل الأخضر بالكامل تعرضت للسيول وعدد سكان المناطق المتضررة يبلغ نحو 900 ألف شخص.

وفي تصريحات صحفية له قال المسماري: حذرنا السكان قبل الكارثة ولكن بعض السلبيين حرضوا الناس على عدم الاستماع لتحذيرات القوات المسلحة وغرفة الطوارئ.

وأضاف المسماري: الإعصار نسف منطقة الوردية بالكامل ومنطقة البياضة وتاكنس وجردس غرقت منازلها بالكامل.

وتابع المسماري: هناك تضامن واضح بين كل الليبيين من الغرب والجنوب والشرق والجميع وحدوا الصف للتصدي لكارثة الفيضانات

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