جي إم سي تكشف عن أكاديا 2024 .. أكثر قوة |صور

كشفت شركة جي إم سي عن نسختها الجديدة اكاديا 2024، ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات، حيث دعمت بالعديد من القدرات الفنية مقارنة بالموديل السابق، إلى جانب حزمة من وسائل التحكم والرفاهية، مع تصميم خارجي مميز لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

جي ام سي اكاديا 2024

القدرات الفنية لـ جي ام سي اكاديا 2024

تعتمد السيارة جي ام سي اكاديا 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، بينما تستمد قوتها من محرك 2.5 لتر، مقترن بشاحن توربيني، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 315 حصانا، و317 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران.

جي ام سي اكاديا 2024

تجهيزات السيارة جي ام سي اكاديا 2024

تتوافر السيارة جي ام سي اكاديا 2024 بالعديد من التجهيزات منها، شاشة 15 انش، مع شاشة اخرى 11 انش، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي يتضمن 12 مكبر صوتي من طراز BOSE الشهير، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف بانوراما اختيارية، وجنوط رياضية يصل قياسها إلى 22 بوصة.

جي ام سي اكاديا 2024

وتأتي السيارة جي ام سي اكاديا 2024 بمنظومة عادم مزدوجة، مع اضاءة أمامية IntelliBeam، وزر تشغيل المحرك وايقافه، ومقاعد كهربائية التحكم مع خاصية التبريد والتسخين، وكاميرا للمتابعة وحزمة من حساسات الحركة، مثب للسرعة.

جي ام سي اكاديا 2024

وتضم السيارة عددا من تقنيات الحماية والأمان تتضمن، فرامل تلقائية، كاشف حركة المشاة، المحافظة على تحديد المسار، وكشف النقاط العمياء، والتعرف على الاشارات المرورية، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، والتحذير من حركة راكبي الدراجات الهوائية، ومستشعرات ركن خلفية.