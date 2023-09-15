كريم عفيفي: «بتواصل مع أي حد عامل صفحة على السوشيال باسمي»

قال الفنان كريم عفيفي، إن المنصات لن تلغي السينما، معقبا: "ده غلط، فيه فرق كبير".

وأوضح كريم عفيفي خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، السينما ليست مجرد مشاهدة فيلم ولكنها خروجه وفسحة عائلية.

السوشيال ميديا

وأضاف كريم عفيفي، أنه يتابع بشكل الكبير التعليقات على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن بعض تلك التعليقات يأخذها على محمل الجد، وبعضها لا تشكل فارقا بالنسبة له".

وأكد الفنان كريم عفيفي: "بتواصل مع أي حد عامل صفحة باسمي، وأراجع معاه منشورات الصفحة".