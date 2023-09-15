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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم عفيفي: «بتواصل مع أي حد عامل صفحة على السوشيال باسمي»

الفنان كريم عفيفى
الفنان كريم عفيفى

قال الفنان كريم عفيفي، إن المنصات لن تلغي السينما، معقبا: "ده غلط، فيه فرق كبير".

وأوضح كريم عفيفي خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، السينما ليست مجرد مشاهدة فيلم ولكنها خروجه وفسحة عائلية.

السوشيال ميديا

وأضاف كريم عفيفي، أنه يتابع بشكل الكبير التعليقات على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن بعض تلك التعليقات يأخذها على محمل الجد، وبعضها لا تشكل فارقا بالنسبة له".

وأكد الفنان كريم عفيفي: "بتواصل مع أي حد عامل صفحة باسمي، وأراجع معاه منشورات الصفحة". 

الإعلامية شيرين سليمان السوشيال ميديا برنامج سبوت لايت قناة صدي البلد أعمال كريم عفيفي

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