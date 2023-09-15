كريم عفيفي: حضرت العرض الخاص لـ فيلم مطرح مطروح لكن متأخر

كشف الفنان كريم عفيفي، سر الأخبار المتاولة بشأن عدم حضوره العرض الخاص لـ فيلم مطرح مطروح، معقبا: "أنا قرأت أخبار إني ماروحتش فعلا".

وأوضح كريم عفيفي خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه كان مسافرا وعاد في نفس يوم العرض الخاص للفيلم، معقبا: "روحت متأخر بعد الميديا، والناس قالت ماحضرتش".

وكان الفنان كريم عفيفي، قال لإن المنصات لن تلغي السينما، معقبا: "ده غلط، فيه فرق كبير، السينما ليست مجرد مشاهدة فيلم، ولكنها خروجة وفسحة عائلية".

السوشيال ميديا

وأضاف كريم عفيفي، أنه يتابع بشكل كبير، التعليقات على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن بعض تلك التعليقات يأخذها على محمل الجد، وبعضها لا تشكل فارقا بالنسبة له".