كريم عفيفي: فكرة فيلم مطرح مطروح جديدة.. ومحمود حميدة راجل عسل

قال الفنان كريم عفيفي، أن فكرة فيلم مطرح مطروح جديدة وجميلة للغاية ، معقبا:" مش منحوت من حاجه أجنبى".

وأوضح كريم عفيفى خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن فيلم مطرح ما تروح يدور فى حقبة زمنية لم تتناولها السينما بشكل كبير.

أسرة مصرية



وتابع كريم عفيفى: فكرة الفيلم تدور حول أسرة مصرية سافرت للمصيف فى الخارج ولكنها تفاجأت بقيام الحرب العالمية الثانية.

وعبر الفنان كريم عفيفى عن سعادته بالتمثيل مع الفنان محمود حميدة قائلا:"راجل عسل وبيحب كل الناس اللي حواليه".