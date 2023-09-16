أخبار التعليم| رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط.. إعلان مهم من «تعليم القاهرة» بشأن العام الدراسي الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن موقع التنسيق منذ قليل ، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، للطلاب، وذلك عقب إعلان الوزارة عنها.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أن مكتب التنسيق قد بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30-8-2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1-9-2023، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخرى في الفترة من يوم السبت الموافق 9-9-2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023، وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني.

أعلنت جامعة القاهرة ، بدء كلية التربية للطفولة المبكرة في استقبال الطلاب الجُدد من البنين لأول مرة إلى جانب البنات من خريجي الثانوية العامة بمختلف البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك ضمن تفعيل العمل باللائحة الدراسية الجديدة بالكلية، وفي إطار حرص الجامعة على استحداث وتطوير اللوائح والبرامج الدراسية بكلياتها ومعاهدها.

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن جميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية تشهد حالياً رفع درجة الاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

بدأت جامعة حلوان فى استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث يمكن للطلاب الجدد الآن تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للالتحاق.



تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة ، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق ربيع الأول" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.