بداية غير جيدة.. كولر يرد على المنتقدين عقب هزيمة الأهلى في السوبر الأفريقي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حزنه لخسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، مؤكدا أن الأمور لم تكن منصفة.

وعن انتقاد جماهير الأهلي لتبديلاته، أجاب كولر:"اللي بيخسر دايمًا بيكون تغييراته وقراراته غلط، لكن مفيش حد يضمنلك إني لو عملت شيء مختلف كنت هكسب".

وواصل كولر:"اتسببنا لنفسنا في ضربة جزاء بدون داعي ، وكمان كان فيه ضربة جزاء واضحة لينا جدًا وأول مرة أشوف حكم بيدي إتاحة فرصة في ضربة جزاء".

وتابع:"رضا سليم قدم مباراة جيـدة ووصل بأكثر من فرصة، إمام قدم مباراة كويسة، ضروري نتفهم إن دي عناصر جديدة على الفريق وبتحتاج وقت عشان تنسجم وتتعامل بالريتم بتاعنا، وخصوصا إن إمام كمان كان مصاب لفترة كبيرة، لكن أنا متأكد إن إمام لما يبدأ يدخل معانا في المباريات مع الوقت، هيكون إضافة قوية وهيفرق معانا جدًا".

عن السبب في إهدار العديد من الفرص، أجاب كولر:"احنا اتعاقدنا مع مهاجم كبير ولولا القيد كان شارك معانا، احنا كنا أقوى هجوم الموسم اللي فات وعندنا كل لاعب لازم يسجل، أنا متأكد إننا هنقدم أفضل من اللي قدمناه الموسم اللي فات هجوميًا، لكن البداية لم تكن جيدة".