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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي: الأهلي افتقد للشراسة أمام اتحاد العاصمة وعلى كولر إعادة الحسابات

صدى البلد


أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر افتقد للشراسة الهجومية خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، وهذا أدى إلى ضياع لقب السوبر الأفريقي.


قال عمرو الحديدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كولر بدأ المباراة بشراسة غائبة بنسبة 50%، من البداية كان لابد من ظهور الشراسة، استدعاء قوة وروح الأهلي من أول المباراة لم تكن موجودة، وأعطى الفرصة لاتحاد العاصمة".


أضاف عمرو الحديدي:" بنشيخة كان يلعب على شيئين على الهجمة المرتدة وخطف هدف والحفاظ عليه طوال المباراة، وهذا ما نجح فيه لاعبو اتحاد العاصمة".


أوضح عمرو الحديدي:" كل الكرات الثابتة من الأهلي تُلعب على محمد عبد المنعم، التمركز داخل منطقة الخصم لدى الأهلي لم تكن موجودة، ولم يكن هناك تناغم وانسجام بين رضا سليم وحسين الشحات".


أشار عمرو الحديدي:" رضا سليم وإمام عاشور كانا إيجابيين، لكن مستوى ديانج من بداية الشوط الثاني كان سلبي وبدأ في الانخفاض، خروج مروان عطية كان خاطئًا وأعطى أفضلية واريحية للاعبي اتحاد العاصمة".


تابع عمرو الحديدي:" مروان يعرف جيدًا كيفية عمل ربط بين الخطوط، وتوظيف نفسه في الأماكن التي بها الكرة، في وقت ضغط بنشيخة على الأهلي تركنا وسط الملعب، ولجئنا للكرات الطويلة، وقام بإخراج كهربا ودخول ياسر إبراهيم من أجل إدخال محمد عبد المنعم داخل منطقة جزاء اتحاد العاصمة لتسجيل هدفًا".


أتم عمرو الحديدي:" على مارسيل كولر إعادة الحسابات، مدة معسكر النمسا ليست كافية للعب برأس حربة أسفل رأس حربة، هذه الفكرة ستنجح أكثر مع موديست، المدة الزمنية التي تأخر فيها كولر لتبديل أفشة لم تكن جيدة، لكن شراسة النادي الأهلي ظهرت في الشوط الثاني ولو كانت ظهرت في الشوط الأول كان سيسجل هدف وإثنين وثلاثة".


https://www.youtube.com/watch?v=lkzVMuaFvrk

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