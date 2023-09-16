محمود رشاد: استعنت بـ 4 مصححيين في الموسم الثاني من "أام الدنيا".. والعرض أواخر العام I حوار

على قدم وساق يواصل حالياً المخرج محمود رشاد تصوير الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” ، والذى يسرد فيه تاريخ الحضارة المصرية ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الاول ، وحظي على اشادات نقدية وجماهيرية .

صدي البلد التقت بمخرج العمل محمود رشاد ،والذى كشف لنا كواليس الموسم الجديد من العمل .

المخرج محمود رشاد

فى البداية .. سالته تستعد لطرح الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “ أم الدنيا ” ، ماذا عن تفاصيله ؟

اواصل حاليا تصوير الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” ولكني لم انتهي من نصف الحلقات حتي الان ، والتي يبلغ عددها هذا الموسم 10 حلقات ، وحتي الان لم نحدد الموعد النهائي للعرض ، ولكن غالباً سيتم طرحه ما بين نهاية هذا العام وبداية العام الجديد ، ويستكمل من خلالها تقديم تاريخ الحضارة المصرية ، والحقب الزمنية المختلفه التي مرت بها مصر .

هل ستتواجد الفنانة سوسن بدر كروائي للاحداث على غرار الموسم الاول ؟

بالتاكيد ستتواجد معنا الفنانة القديرة سوسن بدر كراوي للاحداث كما كان في الموسم الاول من العمل ، وستناول في هذا الموسم تاريخ مصر من الفترة الرومانية حتي انتهاء العصر الفاطمي .

المخرج محمود رشاد

متي بدأت كتابة وتحضير الموسم الثاني ؟

بدأت كتابه الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” اثناء عرض الموسم الاول من المسلسل علي منصة watch it ، والتي تستمر في دعم وعرض الموسم الثاني ايضا، وقد استغرقت الكتابه ما يقرب من العام ، وهذا الموسم سيتواجد 4 من مصححي التاريخ ، وهم مصحح تاريخي روماني ومصحح تاريخي يهودي ومصحح تاريخي من الكنيسة ، ومصحح تاريخي إسلامي .

ماذا عن الاماكن التى سيشمل التصوير فيها هذا الموسم ؟

صورنا في عدد من المواقع ، فعلي سبيل المثال في محافظة القاهرة قمنا بالتصوير في شارع المعز وجامع عمرو بن العاص ، وجامع أحمد بن طولون ، ومدينة الفسطاط ، ومتحف الحضارة ، والمتحف الاسلامي ، والكنيسة المعلقة ، ومتحف الحرير ، وفي محافظة الاسكندرية فقد قمنا بالتصوير في عدد من الاماكن مثل القلعة ومكتبة الاسكندرية والمعبد اليهودي ، كما لدينا العديد من المحافظات التي سوف نقوم بالتصوير فيها ؛ مثل الاقصر واسوان وسوهاج والمنيا والبحر الاحمر ، بالاضافة الي المشاهد الدرامية ، والتي ستكون متواجدة بشكل أكبر عن الموسم الماضي .

المخرج محمود رشاد

هل نجاح الموسم الاول جعل هناك مسؤولية أكبر عليك هذا الموسم ؟

بالتاكيد نجاح الموسم الاول من العمل حملنا مسؤولية كبيرة ، واتمني ان يكون الجزء الثاني ، علي قدر توقعات المشاهدين .