خبير تحكيمي :الحكم تجاهل احتساب ركلة جزاء للأهلي في لقاء اتحاد العاصمة



أكد ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي، أن محمود كهربا كان يستحق ركلة جزاء واضحة خلال مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في مباراة السوبر الأفريقي، التي خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.



قال ياسر عبد الرؤوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كهربا استحق ركلة جزاء، كان هناك حالة في الدقيقة 16، نجح كرهب في المرور من لاعبي اتحاد العاصمة لكن الحكم لم يحتسبها".



أضاف ياسر عبد الرؤوف:" الكرة وصلت لـ رضا سليم وأضاعها، إتاحة الفرصة ليس لها مكان ولازمان، داخل منطقة الجزاء من باب أولى لابد من احتساب ركلة الجزاء".

تابع:" عندما يكون هناك مخالفة من خارج منطقة الجزاء على القوس، لابد من احتساب المخالفة، لأنها تمثل فرص واعدة".



أشار ياسر عبد الرؤوف:" الحالة موضحة نفسها، المهاجم مسيطر على الكرة، وكهربا مر بالكرة، حدث احتكاك وسقط كهربا، وأنا أرى أنها ركلة جزاء".



أتم ياسر عبد الرؤوف:" هدف الأهلي الملغي قرار سليم، ويد حارس اتحاد العاصمة على الكرة نوع من أنواع السيطرة، وطالما حارس اتحاد العاصمة مسيطر على الكرة، إذن هناك مخالفة".

https://www.youtube.com/watch?v=0n1xUhO9vEg