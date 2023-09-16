هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي يعلنان إنفصالهما بعد 27 سنة زواج| تفاصيل

إعلن الفنان العالمي هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي ، إنفصلاهما بعد زواج دام لما يقرب من 27 عاماً ، وذلك فى تصريحات خاصة لاحدي المجلات العالمية .

وارسل الثنائي بيان الى المجلة إعلنوا فيه عن إنفصالهما قائلين : قد تشاركنا فيما يقرب من 3 عقود معاً كثنائي في زواج رائع ومليئ بالحب، رحلتنا الآن تغيرت وقررنا الإنفصال لمتابعة مستقبلنا بشكل فردي".

واستكمل الثنائي في البيان : "لقد كانت عائلتنا وسوف تظل دائمًا على رأس أولويّاتنا، ونحن نتعهد بالحب والإمتنان واللطف خلال هذا الفصل الجديد من حياتنا، نحن نقدّر بشدّة تفهّمكم لاحترام خصوصيتنا بينما تتنقل عائلتنا عبر هذا التحول في حياتنا جميعاً"، ويَخلص البيان الموقع من "ديب وهيو جاكمان" إلى أن "هذا البيان سيكون الوحيد الذي سيدلي به أيّ منا".

وكان قد أعلن الفنان ريان رينولدز عن عودة هيو جاكمان لتقديم شخصية وولفرين الشهيرة في فيلم Deadpool 3، المقرر طرحه يوم 6 سبتمبر 2024.

ونشر ريان رينولدز فيديو جديد له عبر تويتر، رحب فيه بجمهور فيلمه الشهير، وعبر فيه عن أسباب تاجيل طرح الجزء الثالث منه، ساخرا من عدم قدرته على إيجاد تفاصيل عميقة يقدمها في العمل.