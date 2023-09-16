ترامب يشيد برأي بوتين في نيته حل الأزمة في أوكرانيا

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقييم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنيته واستعداداه لحل أزمة أوكرانيا.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز": "أعجبني أنه قال ذلك لأنه يعني أنني أقول الأشياء الصحيحة"، رافضًا الكشف عن تفاصيل حول كيفية حل النزاع الأوكراني خلال 24 ساعة كرئيس للولايات المتحدة.

لكنه قال إنه يعرف بالضبط ما يجب القيام به، وأكد ترامب أنه سيحقق عملية إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف بغية التوصل إلى اتفاق.

وفي الثاني عشر من سبتمبر، خلال منتدى الشرق الاقتصادي، قيم فلاديمير بوتين بشكل إيجابي استعداد ترامب "لحل المشاكل الملحة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، في غضون أيام قليلة".

وقال بوتين إن "هذا لا يسعه إلا أن يسعدنا، هذا أمر جيد"، وفي الوقت نفسه، أعرب عن شكه في أن تؤثر أي نتيجة للانتخابات الأمريكية على العلاقات الأمريكية الروسية.

وقد أشارت روسيا مرارا إلى استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد حاليا أي ممهدات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، وإن تحقيق أهداف العملية الخاصة يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.