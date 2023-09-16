ليس مصابا| إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم سفر زيزو مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن غياب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بالكونفدرالية بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو يتمسك بالحصول على مستحقاته أولًا، في ظل حصوله على 50% فقط من مستحقاته المالية بالموسم الماضي، ويتبقى له 50% بالإضافة إلى 25% مقدم عقده في الموسم الحالي".

وأضاف أمير هشام: "زيزو سليم 100% وعدم سفره بسبب مستحقاته وليس الإصابة كما تم إعلانه، واللاعب قد يتمرد في الفترة المقبلة، واللاعب لن يتنازل عن مستحقاته".