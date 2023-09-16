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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بإخلاء هذه المنطقة

الناطق الرسمي باسم
الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني

أفاد مراسل “الشرق” بأن الجيش السوداني وجه نداءً إلى مواطنيه بإخلاء "سوق أم درمان" تحسبا لاشتباكات محتملة.

وأشار المراسل إلى وقوع هجوم كبير لقوات الدعم السريع على سلاح المهندسين في أم درمان.

كما شهدت عدد من المناطق في أم درمان قصفا مدفعيا عنيفا بالتزامن مع تحليق كثيف للطائرات الحربية.

وكانت اشتباكات قوية وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم.

وفي سياق آخر؛ كانت القوات المسلحة سلمت الصليب الأحمر أطفالا قصر جندتهم الميليشيا المتمردة.

وأشارت القوات المسلحة، في تعميم صحفي لها اليوم، السبت، إلى أنها قامت بتسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 طفلا  قصر كانوا يقاتلون ضمن صفوف المبليشيا المتمردة المحلولة.

وبحسب بيان القوات المسلحة السودانية؛ فإن ذلك يأتي التزاما بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون حماية الطفل.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة السودانية احتحزت هؤلاء الأطفال أثناء مباشرتهم للقتال ضمن صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة، على أن يقوم ممثلو المنظمة الدولية بتسليمهم إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة تمهيدا لتسليمهم لذويهم.


 

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