الجيش السوداني ينفي ادعاءات «الدعم السريع» حول استهداف مدنيين جنوب الخرطوم

نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، ادعاءات ومزاعم مليشيا الدعم السريع، حول توجيه قوات الجيش، ضربة، استهدفت مدنيين، في منطقة مايو، جنوب الخرطوم.

وأكد الجيش السوداني، في بيان، أنه “يوجه ضرباته على تجمعات ومواقع ميليشيا الدعم السريع، كأهداف عسكرية مشروعة، مع تقيدنا بالقانون الدولي وقواعد الاشتباك”.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الرباعية في منظمة "الإيجاد"، عن مبادرة سلام جديدة بشأن السودان، تشمل تقديم دعم مادي؛ للمساعدة في مواجهة أزمة اللاجئين، بعد 24 ساعة من قرار الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، بحل ميليشيات الدعم السريع.

وقالت اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيجاد"، إنها تريد توحيد مساعي السلام المختلفة بشأن السودان؛ لتحقيق استقرار طويل الأمد، مضيفة أن الصراع في السودان، يهدد بالتوسع إلى ما هو أبعد من خطوط القتال الأصلية؛ مما يهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها.