جنرال يوم القيامة الروسي يظهر بأحد مساجد الجزائر وأمامه مصحفا.. ما القصة؟

ظهر الجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين الملقب جنرال يوم القيامة لأساليبه الوحشية واستراتيجيته العسكرية الصارمة بأحد مساجد الجزائر وأمامه مصحفا.

وكشفت الصفحة الرئيسية للجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس في وهران غربي الجزائر علي فيسبوك ، النقاب عن زيارة الجنرال الروسي إلى الجزائر.

وعبر الصفحة الرئيسة للمسجد الرئيسي علي فيسبوك تم نشر 20 صورة للزيارة وارفقتها بتعليق: "وفد روسي رفيع المستوى إلى الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس".

وأضافت "كان في استقبالهم مدير الشؤون الدينية والأوقاف وإمام الجامع الرئيسي - أبو عبد الله زبارـ حيث زاروا مرافق المسجد وأبدوا إعجابهم".

وبدأ الجنرال الروسي خاليا من الرتب العسكرية رغم ارتدائه للزي العسكري برفقة عدد من الضباط الروس الذين يرتدون الزي العسكري.

وتبادل سوروفيكين مع إمام المسجد الهدايا، فيما ظهر الضباط المرافقين له وهم يحملون مصاحف كهدايا.

جانب من الزيارة



وشغل سوروفيكين منصب قائد القوات الروسية في أوكرانيا، هو أحد القادة المخضرمين، في الكثير من الحروب التي خاضتها موسكو، بدءا من الاجتياح السوفياتي لأفغانستان، مرورا بالتدخل العسكري في سوريا، وصولا إلى العمليات في أوكرانيا.

ولد سوروفيكين بسيبيريا، والتحق بالقوات المسلحة الروسية عام 1982، وتخرج في الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة، عام 2008، بالموازاة مع خدمته العسكرية الميدانية، كما أن له خبرة في قيادة العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.