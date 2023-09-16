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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. تحرك صادم من الجيش ضد مخيمات النازحين

أرشيفي
أرشيفي

أفادت قناة “الجديد” اللبنانية بأن قوة من الجيش داهمت مخيماً للنازحين في الطيبة البقاعية بمؤازرة مخابرات البقاع، وتعمل على تفكيك ألواح الطاقة الشمسية كتدبير احترازي بهدف عدم الإقامة الطويلة.

وكانت  قوات الجيش اللبناني في وقت سابق من الأمس داهمت مخيّمات النازحين السوريين في منطقة قب إلياس، بحسب ما ذكرت مراسلة صحيفة “لبنان 24”.

وذكرت المندوبة كذلك؛ أنه تمّ توقيف العشرات ممن دخلوا لبنان خلسة في الآونة الأخيرة.

كما ضبطت القوات أجهزة كومبيوتر وطائرات تصوير وأجهزة إلكترونية.

في سياق متصل؛ ألقت قوات أمن الدولة في النبطيّة القبض علي 5 سوريّين يهربون الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا ومن ثمّ ينقلوهم إلى النبطيّة مقابل مبالغ مالية.

ونقلت صحيفة “الديار” اللبنانية عن مسئول أمني قوله : “موجة النازحين الجديدة تشكل خطرًا أمنيا كبيرا على لبنان، حيث تم القبض على 35 نازحا دخلوا البلاد مؤخرا عبر عكار، معظمهم من الرقة، يحملون معهم أوراقا ثبوتية صادرة عن «زمن حكم داعش»، ودخلوا دون نساء وأطفال”.
 

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