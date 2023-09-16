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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على سطح منزلها.. خطوبة يارا فهمي بطلة برنامج SNL بالعربي

خطوبة يارا فهمي
خطوبة يارا فهمي

نشرت الفنانة الشابة يارا فهمي -بطلة برنامج SNL بالعربي- عدة صور وفيديوهات لها عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام، من حفل خطبتها الذي أقيم ليلة أمس الجمعة. 

وظهرت يارا فهمي، في حفل خطبتها، وهي ترقص وتحتفل مع الأهل والأصدقاء، ومع خطيبها محمود خيري. 

واحتفلت يارا فهمي، بطلة برنامج SNL بالعربي، بخطبتها، على سطح منزلها في أجواء عائلية بسيطة. 

 

أعمال يارا فهمي 

وقبل 3 سنوات، شاركت يارا فهمي، في بطولة مسلسل ونسني بدور طبيبة، بجوار عدد من الفنانين الشباب، وتم عرضه عام 2020. 

مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي خلال حلقات المسلسل.

مسلسل ونسني، بطولة: محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم، أحمد سلطان، حنان سليمان، ماجد المصري، سامي مغاوري، عبير منير، أسامة عبد الله. 

يارا فهمي أعمال يارا فهمي SNL بالعربي برنامج SNL بالعربي خطوبة يارا فهمي

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