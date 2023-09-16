أحمد رفعت: الصعيد كان يتيما والحياة تغيرت بشكل لم يحدث من قبل

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن ما حدث في صعيد مصر من تنمية خلال السنوات الأخيرة أحدث تغييرًا كبيرًا، متابعا: "الصعيد كان يتيمًا ومنسيًا وخارج حسابات الحكومات والعهود السابقة، ولكن الآن أصبح هناك تنمية شاملة داخل الصعيد".

وأضاف أحمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن المشروعات أحدثت تغييرا في حياة المواطنين، متابعا: “المشروعات التنموية الكبرى تحدث تغييرا في حياة الناس لـ100 سنة قادمة، وعلى سبيل المثل تطوير ميناء سفاجا”.



وأوضح أن إنشاء وتجديد القناطر في قلب الصعيد، وتحديدا في أسيوط، بتكلفة 6.6 مليار جنيه للتحكم لما يقرب من 10 مليارات متر مكعب مياه سنويا تساعد على زراعة 18% من مساحة الأراضي الزراعية ساهم في تغيير حياة الناس.

وتابع: “الحياة في الصعيد تغيرت بشكل تنموي لم يحدث من قبل”، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية أعادت الأمل للمواطنين في الصعيد، ومنعت الهجرة إلى القاهرة، كما أنها تساهم في زيادة الوعي.