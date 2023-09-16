قناة مصرية مفتوحة تعلن نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

أعلنت شبكة “أون تايم سبورتس”، إذاعة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها اليوم السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب عزام في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب حساب الشبكة الرياضية المصرية على موقع “فيسبوك”: "انتظروا مباراة أرتا سولار الجيبوتي والزمالك في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية على ON TIME SPORTS.. في تمام 4:00 عصرًا.. كونوا على الموعد.

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة لقاء الزمالك وأرتا سولار

ويستهدف الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام أرتا سولار في مباراة اليوم، تسهل من مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة المقرر له 29 من الشهر الجاري.

ويفقد الزمالك خدمات الرباعي أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وأحمد زكي ومحمود حمدي الونش للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار كالتالي:

محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء - حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.