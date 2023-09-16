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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر.. رأي إبراهيم عبد الجواد في أداء إمام عاشور مع الأهلي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة السوبر الأفريقي التي انتهت بتتويج اتحاد العاصمة الجزائري على حساب الأهلي المصري. 

وكتب الحلفاوي عبر منصة “إكس”: “‏بداية غير موفقة للأهلي، ‏كنا نود تهنئة اتحاد العاصمة لولا ما رأيناه من تصرفات بعيدة عن الروح الرياضية”. 

 

 

شاهد.. رأي إبراهيم عبد الجواد في أداء إمام عاشور مع الأهلي

علق الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، على هزيمة الأهلي كأس السوبر الإفريقي، واداء لاعبي الفريق.

وكتب عبر منصة اكس تويتر سابقاً: "‏إمام عاشور لم يظهر بأفضل مستوي له .. لكن بالتأكيد كان من افضل لاعبي الاهلي في اللقاء خاصة في الشوط الاول .. لسه عنده مساحات تطور كبيرة مع تكتيك مارسيل كولر”. 

 

موديست يقترب بقوة من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة المصري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل تتعلق بصفقة الأهلي الجديد موديست، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "موديست يقترب بقوة من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة المصري في الدوري وكولر ينوي الاعتماد عليه". 

إبراهيم عبد الجواد اتحاد العاصمة الجزائري الاهلى المصري الفنان نبيل الحلفاوي امام عاشور مباراة السوبر الإفريقي وسائل التواصل الإجتماعي

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