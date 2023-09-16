موجز السوشيال.. نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر.. رأي إبراهيم عبد الجواد في أداء إمام عاشور مع الأهلي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة السوبر الأفريقي التي انتهت بتتويج اتحاد العاصمة الجزائري على حساب الأهلي المصري.

وكتب الحلفاوي عبر منصة “إكس”: “‏بداية غير موفقة للأهلي، ‏كنا نود تهنئة اتحاد العاصمة لولا ما رأيناه من تصرفات بعيدة عن الروح الرياضية”.

علق الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، على هزيمة الأهلي كأس السوبر الإفريقي، واداء لاعبي الفريق.

وكتب عبر منصة اكس تويتر سابقاً: "‏إمام عاشور لم يظهر بأفضل مستوي له .. لكن بالتأكيد كان من افضل لاعبي الاهلي في اللقاء خاصة في الشوط الاول .. لسه عنده مساحات تطور كبيرة مع تكتيك مارسيل كولر”.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل تتعلق بصفقة الأهلي الجديد موديست، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "موديست يقترب بقوة من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة المصري في الدوري وكولر ينوي الاعتماد عليه".