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رئيس التحرير
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فيديو جراف

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

صدى البلد

نشرت الفنانة الشابة يارا فهمي -بطلة برنامج SNL بالعربي- عدة صور وفيديوهات لها عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، من حفل خطبتها الذي أقيم ليلة أمس الجمعة.

شاهد الفيديو:

وظهرت يارا فهمي، في حفل خطبتها، وهي ترقص وتحتفل مع الأهل والأصدقاء، ومع خطيبها محمود خيري.

واحتفلت يارا فهمي، بطلة برنامج SNL بالعربي، بخطبتها، على سطح منزلها في أجواء عائلية بسيطة.

وقبل 3 سنوات، شاركت يارا فهمي، في بطولة مسلسل ونسني بدور طبيبة، بجوار عدد من الفنانين الشباب، وتم عرضه عام 2020.

مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي خلال حلقات المسلسل.

شاهد الفيديو:

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