أخبار الفن.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي.. خطوبة بطلة SNL بالعربي.. حلوى المولد للموسيقيين

الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها خطوبة بطلة SNL بالعربي، حلوى المولد للموسيقيين، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت الفنانة الشابة يارا فهمي -بطلة برنامج SNL بالعربي- عدة صور وفيديوهات لها عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام، من حفل خطبتها الذي أقيم ليلة أمس الجمعة.

وظهرت يارا فهمي، في حفل خطبتها، وهي ترقص وتحتفل مع الأهل والأصدقاء، ومع خطيبها محمود خيري.

نشر المطرب عمر كمال، صورة له مع المطرب الشعبي محمود الليثي -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- معلنا عن تعاون فني قريب بينهما.

وجاء إعلان عمر كمال، عن تعاونه مع محمود الليثي، بعد 4 أيام من قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية، برفع الإيقاف عنه.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن ندمها على رفض المشاركة فى فيلم "أحلام هند وكاميليا" الذى قام ببطولته أحمد زكى ونجلاء فتحى.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد : ندمت على عدم مشاركتى فى فيلم "أحلام هند وكاميليا مع أحمد زكى والفنانة نجلاء فتحى، وكان ذلك نتيجة عند كبير مع المخرج محمد خان، وغضب منى محمد خان بسبب رفضى الدور وقتها، وكنت مشغولة بعمل أخر، ولكن عنادى أضاع منى دور مهم فى فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية.

كشفت الفنانة والإعلامية سلمى صباحي، تطورات حالتها الصحية، بعد 3 أسابيع على خضوعها لعملية جراحية في المخ، من خلال منشور مطول عبر فيسبوك.

كشف الملحن محمد يحيى، عن رأيه في لقب صوت مصر الأول، والذي تسبب في أزمة بين جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجمهور الفنانة أنغام، خلال الفترة الأخيرة.

وقال الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إن كوكب الشرق أم كلثوم، هي صوت مصر الأول، وستظل حاملة هذا اللقب إلى الأبد، معلقا: «صوت مصر الاول ما فيش حاجة اسمها كده في وجهة نظري .. هم أصلا ما بيلقبوش نفسهم الألقاب دي.. وأنا واثق لا شيرين ولا أنغام حابين الناس تقول عليهم كده.. دي خناقات الناس بتعملها».

قال الملحن محمد يحيى، إن أغنية 3 دقات للمطرب أبو، من الأغاني التي نالت إعجابه، مشيرا إلى أنه لا يعتبر نفسه من الملحنين القدامى وبالتالي لن يقيم الملحنين الجدد.

وحول بدايته الفنية، قال الملحن محمد يحيى، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، قال إنه بدأ مسيرته بـ 3 أغاني مع وليد توفيق، ثم عمل مع الفنانة نوال الزغبي بأغنية مليت، ثم عمل مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلى أن خلال مسيرته تفاجئ بنجاح أغاني له كانت في الأصل معروضة على مطربين أخرين، متحفظا على الكشف عن هذه الأغاني.

كشف الفنان مصطفى كامل -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن شراء حلوى المولد النبوي الشريف، للموسيقيين.

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «صباح الخير علي كل الزملاء الموسيقيين .. الحمدلله ولأول مره أيضاً في نقابة المهن الموسيقيه .. قررت تخصيص مبلغ (نصف مليون جنيه) لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعاً بالخير والبركات».