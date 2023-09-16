لو موظف حكومي أو خاص.. اعرف مرتبك هيزيد كام.. مفاجأة من القومي للأجور

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم من محافظة بني سويف، مجموعة من القرارات والمنح، الخاصة بـ المعاشات والأجور وحد الإعفاء الضريبي، والتي من شأنها التخفيف من آثار تداعيات الأزمات العالمية، وجاءت قرارات الرئيس السيسي كالتالي:

قرارات الرئيس السيسي

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.

زيادة الحد الأني للأجور للدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الاعمال العام.

رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.

مضاعفة استثنائية للمستفيدين من المعاشات لتصبح 600 بجلا من 500 لإجمالي 11 مليون مواطن.

سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

زيادة أجور القطاع الخاص

في هذا الصدد، قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس السيسي، بشأن زيادة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأعفاء الضريبي، يأتي تماشيا لظروف المواطنين والموظفين والعمال في القطاع الخاص والعام، مشددا على أن زيادة الأجور جاءت في وقتها لتواجهة زيادات ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعرب عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن سعادتة وسعادة كل العمال بالقطاع العام والخاص، بقرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور وزيادة المرتبات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس جاءت شاملة ولم يترك تفسيرات خاصة بالقوانين، فقد ذكر زيادة الاجور ورفع الحد الأدنى لقطاع الأعمال العام.

وأعلن عضو المجلس القومي لأجور، أنه سيكون هناك نداء من المجلس لزيادة أجور العمال بالقطاع الخاص استجابة لتوجيهات الرئيس، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعتبر زيادة في المرتب، لأن هذه المبالغ والضرائب كانت تخصم من الموظفين والعمال.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، اكدة اهتمامه بفئة المعاشات حيث أعلن أيضا عن زيادة المعاشات، وزيادة بدل غلاء المعيشة وزيادة معاشات تكافل وكرامة.

جولة الرئيس في بني سويف

وكان الرئيس السيسي، يجري جولة اليوم في بني سويف، وافتتح عدد من المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وخلال جولة الرئيس السيسي، استجاب، لطلب سيدة بزيارة مسكنها في قرية سدس الأمراء، بمحافظة بني سويف، فيما أعرب أحد المواطنين للرئيس السيسي،عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية سديس الأمراء، قائلا :" أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدا أنت البركة بتاعتنا وإنتا اللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس" وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.

ووجه الرئيس السيسي، التحية للمواطنين وأهالي بني سويف، قائلا: استهل حديثي اليوم بتقديم تحيه تقدير واعتزاز لكل المصرين الذين يثبتون كل يوم أنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة، موضحا أن هذه التحية واجبة لكل مصري ومصرية، يعملون بتحدي وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.

وأكمل: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل والأمان والاستقرار