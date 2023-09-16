خبيرة تقدم نصائح ذهبية لتهيئة الطلاب للمدرسة بعد إجازة طويلة

بعد إجازة صيفية طويلة مليئة بالأنشطة واللعب واللهو والفسح والخروجات؛ تنتقل العائلات والأسر إلى مرحلة صعبة، ألا وهي، تهيئة الأطفال للمدرسة.

وهناك صعوبة في جعل الطفل يتقبل العودة إلى المدرسة، والروتين الدراسي، والاستيقاظ مبكرًا، وهذا ليس أمرًا سهلًا، إذ يبدأ الأطفال بالتذمر وإحداث الفوضى؛ لعدم تقبل فكرة انتهاء العطلة الصيفية المليئة بالأوقات الترفيهية الممتعة.

ومع اقتراب موعد الدراسة؛ يجب تهيئة الطفل نفسيًا، ولا تقتصر خطوات تهيئة الطفل للمدرسة، على تحضير الحقيبة المدرسية، وشراء الزي المدرسي فقط؛ بل عليهم مراعاة الجوانب النفسية التي تتطلب منهم غرس الطاقة الإيجابية في نفس الطفل.

وفي هذا السياق، أوضحت الخبيرة التربوية عفاف يحيى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك نصائح مهمة لتهيئة الطفل في بداية العام الدراسي الجديد، منها ما يلي:

⁃ لتهيئة الطفل للمدرسة؛ يجب ترك الطفل يختار الأدوات المدرسية الخاصة به، حيث يساعد هذا الأمر على زيادة حماسه لأول يوم مدرسي.

⁃ يجب مراعاة تجهيز مكان مناسب للمذاكرة والدراسة، وأن يكون مكانا هادئا بعيد عن الضوضاء؛ لمساعدته على التركيز، خاصة خلال الأسابيع الأولى لبدء العام الدراسي الجديد.

⁃ تحدث إلى طفلك عن مشاعره وعواطفه فيما يتعلق بالعودة إلى المدرسة، حيث من المهم أن يشعر بالراحة في التعبير عن أي مخاوف قد تكون لديه.

⁃ تجنب المقارنات، فالمقارنات تتسبب في إضعاف شخصيتهم، لأنها تتسبب في أذى نفسي للطفل، وتغرس بداخله عدم الثقة بالنفس؛ لذلك احرص على مراعاة نفسية أطفالك، وازرع داخلهم القوة والثقة، بدلا من الخوف والضعف.

⁃ إعادة تنظيم وقت الأطفال وتنظيم مواعيد النوم، وإيقاظ الطفل في الصباح الباكر؛ ليبدأ يومه في موعد محدد، يجعله يحتاج إلى النوم في موعد منتظم يوميا، وضبط الساعة البيلوجية لجسم الطفل.

⁃ ساعد طفلك على فهم أنه قد تكون هناك بعض التغييرات في المدرسة، مثل ترتيبات الفصول الدراسية المختلفة، أو القواعد والإجراءات الجديدة.

⁃ شجع التنشئة الاجتماعية مع أصدقائهم مرة أخرى، من خلال ترتيب مواعيد اللعب، أو الاجتماع للتنزه خارج ساعات الدوام المدرسي، فذلك يساعد طفلك على الشعور براحة أكبر في التفاعل مع زملائهم في الفصل مرة أخرى.

- تحدث إلى طفلك عن عامه القادم، وما يتطلع إليه أكثر من غيره، سيساعدك هذا على تحمسه للعودة إلى المدرسة، وتذكيره بكل الأشياء الرائعة التي تحدث خلال العام الدراسي.

⁃ ساعده على الاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ من خلال تنظيم ووضع روتين يومي، سيساعدك هذا في تقليل أي قلق قد يشعر به بشأن العودة إلى المدرسة، ويسهل عليهم العودة إلى تأرجح الأمور.

⁃ شجعه على البقاء نشيطا ومشاركا في تعليمه؛ من خلال تحديد أهداف للعام الدراسي الجديد، فذلك يساعد في الحفاظ على حماسه وتركيزه.