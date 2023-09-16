خبير سياسة خارجية: الولايات المتحدة الأمريكية لن تعتدي على روسيا

قال بليز ميشتال، خبير السياسة الخارجية والأمن القومي، إنه لن يكون هناك أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، مشيرًا إلى أن المعتدي الحقيقي في هذه الحرب، هو روسيا، التي هاجمت أوكرانيا بشكل غير شرعي، واعتدت على أراضيها.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "10 داونينج ستريت"، مع الإعلامية جمانة هاشم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، الأخيرة ليست فاعلة بالشكل الأساسي فيه، فنحن نعرف أن الصين الداعم الأساسي لكوريا الشمالية، ولو كانت سعيدة في علاقتها معها؛ لما اضطرت للتواصل مع موسكو، ولوكانت موسكو سعيدة بالموقف الصيني لما اضطرت لأن تذهب لكوريا الشمالية.

وأشار إلى أن ما نراه اليوم، هو تجمع قائم، لدول فشلت في أن تحقق أهدافها ونجاحاتها، فالتجمع بين بوتين وكيم، حصل مباشرة؛ بعد أن فشل الإنزال الروسي على سطح القمر، وفشل الإطلاق الكوري، فالدولتان ليس لديهما القدرة التكنولوجية العالية، وإيران تشاركهما، والأمر المثير، أنها دول لا تتفق مع الغرب، ولديها مشاكل مع الولايات المتحدة، تتلاشى مع هذا التجمع.