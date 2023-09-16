محافظ مطروح: تذليل العقبات للبدء في إنشاء فرع لجامعة الأزهر

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، على سرعة الاستجابة لطلب محافظة مطروح على البدء في إنشاء فرع للجامعة بمطروح.

وأكد محافظ مطروح خلال الاجتماع ووفد لجنة جامعة الأزهر الشريف على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات خاصة مع الإقبال الكبير على التعليم الأزهري بالمحافظة وتخفيف معاناة وأعباء السفر عن أبناء مطروح لتلقى التعليم الجامعي خارج المحافظة، وكذلك المساهمة في تحسين وجودة التعليم وتخريج مزبد من الكوادر مع ما سيضيفه فرع جامعة الأزهر من كليات تخدم المجتمع.

كما تناول اللقاء استعراض مدى ملاءمة المقار المقترحة حاليا وإمكانية الإسراع في بدء الدراسة بفرع جامعة الأزهر خاصة كلية البنات للعلوم الأزهرية بمطروح لحين الانتهاء من المواقع المقترحة للتخصيص مع قابلية التوسع لإنشاء مباني الجامعة مستقبلا بما تضمه من كليات ومدينة جامعية للطلاب وغيرها.

ووجه محافظ مطروح لإدارة الأملاك والتخطيط العمراني وGis ومجلس مدينة مرسي مطروح بسرعة تحديد المواقع المقترحة وإحداثياتها بما يتناسب مع الرأي الفني والتنسيق مع جامعة الأزهر للبدء في إجراءات الموافقة على التخصيص وخطوات الإنشاء وفق الخطة الاستثمارية وتوقيتاتها لجامعة الأزهر.

حضر الاجتماع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام،، ودكتور محمد عبد الخالق مرسي أمين عام جامعة الأزهر ودكتور أحمد السنتريسي المستشار القانوني لفضيلة رئيس الجامعة، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ودكتور عطية الأشطوخي المهندس بمركز الأعمال والاستشارات، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ودكتور عبد العزيز أبو خزيمة مدير العلوم الشرعية بمنطقة مطروح الأزهرية، وهشام محمد أحمد مدير إدارة شئون المقر، ومحمود عبد الوهاب مسئول الخطة الاستثمارية، ومريم عبدالله غباشي مسؤول الخطة الاستراتيجية ومتابعة المشروعات الاستثمارية، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.