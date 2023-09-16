الفيدرالية تحقق.. إلغاء هبوط طائرة أمريكية في بوسطن لهذا السبب

طُلب من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، إلغاء هبوطها في مطار بوسطن لوجان الدولي، لوجود طائرة أخرى على المدرج.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، طُلب من الرحلة 2267 لشركة طيران يونايتد إيرلاينز إلغاء هبوطها في مطار بوسطن لوجان الدولي من قبل مراقب الحركة الجوية يوم الاثنين في تمام الساعة 10:45 مساءً، وذلك نظرًا لوجود طائرة من الهبوط السابق على المدرج.

وكانت الرحلة، التي أقلعت من مطار أوهير الدولي في شيكاغو، على ارتفاع 200 قدم عن الأرض عندما طُلب منها إلغاء الهبوط، وفقًا لبيانات من “فلايت أوير”.

وعلى إثره، أصدر مراقب الحركة الجوية تعليماته لرحلة يونايتد إيرلاينز رقم 2267 بإجراء جولة في مطار بوسطن لوجان الدولي لأن رحلة الوصول السابقة كانت لا تزال على المدرج.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحدث الذي وقع يوم 11 سبتمبر حوالي الساعة 10:45 مساءً، حسبما أعلن المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالي.

وقال أحد الركاب على متن الطائرة لقناة “بوسطن 25” التابعة لشبكة “فوكس” الأمريكية إنه تم دفعه إلى مقعده عندما وقع الحادث.