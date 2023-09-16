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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد قرار السيسي .. هذه الفئات معفاة من الضرائب نهائياً

صدى البلد

أثلج قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه، صدور المواطنين كونه يشكل قرارا مهما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما فئة محدودي الدخل.

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 حظى القرار الذي جاء ضمن حزمة من القرارات التي تمس معيشة المواطن بشكل مباشر،ببحث واسع على محركات البحث  والذي شكل نسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

القرار يخفف العبء عن المواطنين

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين استشعارا منه بأوضاع حالة المواطن البسيط في ظل التضخم وارتفاع المعيشة، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية .

 

ماذا يعني قرار رفع الضريبة على الدخل

 يبحث الجميع عن معرفة تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه وتوقيت تنفيذه ، ويعني أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى 45 ألف جنيه هذا المبلغ أو أقل، معفى من دفع ضريبة الدخل، التي من المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل

ماهي الضريبة على الدخل

تعتبر الضريبة العامة على الدخل من مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة، والمعني بدفعها  الأفراد والشركات والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة تطوعه الدولة في خدمات تحقق استفادة للمواطنين.

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هذه الفئة الأكثر استفادة من القرار

قبل اعلان القرار كانت الضريبة تطبق على أصحاب الدخول التي تبلغ نحو 36 ألف في السنة، أما بعد اعلان الرئيس السيسي قرار اليوم بالاعفاء الضريبي لمن يحصل على 3750 جنيها شهريا لن يدفع الضريبة، حيث كان يخصم في السابق من الذين يصل إجمالي دخلهم أعلى من 36 ألف جنيه سنوياً، سيتم منع خصمها وتضاف إلى مرتبهم، طالما لم يتجاوز الدخل 45 ألف جنيه سنويا، علماً بأن هذه القرارات تسرى على القطاع العام. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع حد الإعفاء الضريبى

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