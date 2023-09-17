عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريبي يستهدف محدودي الدخل

رفع حد الإعفاء الضريبي
رفع حد الإعفاء الضريبي

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن قرارات الرئيس أمس تستهدف محدود الدخل وترفع الكثير من على كاهل هذه الطبقة.

وتابع  مدحت نافع خلال في مداخلة هاتفية خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": القرارات إحدى مخرجات الحوار الوطني والتي كانت في صورة توصيات هامة عبر الآلية الأهم وهي رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سواء في القطاعين العام والخاص .

محدودي الدخل

وأضاف: آلية رفع حد الإعفاء الضريبي مهمة جداً لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام والخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين، وليس قاصراً على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الأكبر من العمالة والموظفين.

 

الإعلامية لميس الحديدي الإعفاء الضريبي الحد الأدنى الحوار الوطني الضغوط التضخمية حد الإعفاء الضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

ترشيحاتنا

عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة.. خطر كبير احذر منه

وفاة المترجم شوقي جلال عن عمر ناهز 92 عاما

رائد فضاء بناسا يحذر من نهاية الأرض.. ما القصة؟

رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023

فعّل هذا الإجراء فورا لحمايتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة

أقل سعر دولا في البنوك اليوم 17-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ