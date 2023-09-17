خبير اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريبي يستهدف محدودي الدخل

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن قرارات الرئيس أمس تستهدف محدود الدخل وترفع الكثير من على كاهل هذه الطبقة.

وتابع مدحت نافع خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": القرارات إحدى مخرجات الحوار الوطني والتي كانت في صورة توصيات هامة عبر الآلية الأهم وهي رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سواء في القطاعين العام والخاص .

محدودي الدخل

وأضاف: آلية رفع حد الإعفاء الضريبي مهمة جداً لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام والخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين، وليس قاصراً على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الأكبر من العمالة والموظفين.