متحدث الزراعة: 80 ألف مستفيد من قرارات الرئيس بتكلفة نصف مليار جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم السبت، تضع الفلاح المصري مرة أخرى على رأس أولويات الدولة.



ونوه القرش، خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": بأن هناك اهتماما واضحا من قبل القيادة السياسية بالفلاح والمزارع المصري وكل المتعاملين في قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 80 ألف مستفيد داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإجمالي تكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه، تتحملها الهيئة، وهي دفعة معنوية للفلاح المصري في استصلاح أرضه، ومدى أهمية الدولة بتنمية القطاع الزراعي.

قرارات الرئيس

وكان الرئيس السيسي قد وجه ضمن قراراته اليوم، بإطلاق بنك التنمية والائتمان الزراعي لمبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين، الذين حصلوا على قروض من البنك الزراعي وتعثروا في السداد، قبل أول يناير من 2022.

وتستهدف المبادرة، تخفيف أعباء الديون عن كاهل المزارعين، ومن المقرر أن يعلن بنك التنمية والائتمان الزراعي التفاصيل الخاصة بالمبادرة، والفئات المستهدفة والفترة التي ستشملها المبادرة في أقرب وقت.

كما شملت قرارات الرئيس الخاصة بالمزارعين، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، بحد أقصى نهاية ديسمبر العام المقبل.