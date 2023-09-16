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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فخرى الفقى: تكلفة قرارات الرئيس الخاصة بالمرتبات والمعاشات 67 مليار جنيه

الدكتور فخرى الفقى
الدكتور فخرى الفقى

علق الدكتور  فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الرئيس السيسي برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه.

وقال فخرى الفقي، خلال مداخلة مع هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "أون أى"، أن القرار يحتاج إلى تعديل تشريعى، ستتقدم به الحكومة، خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن باقى قرارات الرئيس اليوم لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة اليوم لن تؤثر على المستهدفات العامة للدولة، وأن وزارة المالية لم تكشف عن تكلفة حزمة الاجراءات اليوم ولكنها تتكلف حوالي 67 مليار جنيه، قياسا على حزمة القرارات السابقة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلي:


أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
 

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