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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، وسط اندلاع مواجهات مع عدد من الشبان.

واندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس، مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وداهمت تلك القوات عشرات المنازل، وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل ثلاثة شبان في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله .

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة من البلدة ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي البلدة، فيما أغلق الاحتلال المدخل الغربي للبلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا من بلدة بيت عوا، شمال الخليل، بعد ان داهمت محله التجاري وفتشته.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين على حاجز عسكري قرب قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين زكريا أبو جاموس، وعبد الله زقوت، أثناء مرورهما على حاجز طيار قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.

جيش الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات اعتقال عدد من الفلسطينيين الضفة الغربية بلدة بيتا جنوب نابلس نادي الأسير الفلسطيني

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