توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن متضرري إعصار ليبيا

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف، وبحث احتياجات أسر المفقودين والضحايا، وتقديم جميع سبل الدعم والمساعدة لهم في جميع احتياجاتهم المعيشية والخدمية، في إطار ما تقوم به الوزارات والجهات المعنية بالدول للتخفيف على تلك الأسر وتجاوز محنتهم.

كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التصدي لجشع التجار، وإحكام الرقابة على الأسواق.