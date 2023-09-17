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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضباعني : ترسيخ قيم الشفافية والعدالة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي

صدى البلد

 قال الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية لحل كافة المشكلات الضريبية ، وشرح مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا ،  موضحًا أن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد بقرار من وزير المالية تبحث كل المشاكل التطبيقية المتعلقة بالضرائب ، وتقوم  بعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر.

  جاء ذلك  خلال الاجتماع الذي تم عقده بين المصلحة والاتحاد، وتم خلاله حل العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد، ولفت " الدكتور فايز الضباعني " إلي أن مصلحة الضرائب تسعى دائماً إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبي ، وذلك للتأكيد على  جسور الثقة المتبادلة.

   وأكد الدكتور " فايز الضباعني " أن هناك تعاون بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، وغيرها ، ويتم خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة ، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات المثارة خلال هذه الندوات .  

ومن جانبه قال"  محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات "  إن الاتحاد يقدر  التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أن من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه ،وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

وأعرب محمد البهى عن شكره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب،  ولقيادات المصلحة ، على قيامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه  أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري ، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ  طويل من التعاون المثمر والبناء ، وطالما كان هناك دعم ورغبة أكيدة في حل لكافة المشكلات التي يتم عرضها .

وفي ختام الاجتماع قام اتحاد الصناعات المصرية بتكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وتسليمه درع الاتحاد ، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة  خلال فترة رئاسته للمصلحة.

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